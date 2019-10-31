В Коми назвали предварительную причину смерти ребенка в детсаду

В Республике Коми назвали предварительную причину смерти ребенка в детском саду города Ухты по время тихого часа. Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону, по предварительным данным, девочка умерла из-за острого развития заболевания.

"РГ" уже писала о том, что в городе Ухте 30 октября во время послеобеденного сна умер пятилетний ребенок. Следком вместе с правоохранительными органами и министерством образования, науки и молодежной политики Коми организовали проверку.

Как уточнили в следственном ведомстве, умерла пятилетняя девочка. По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти стало острое развитие заболевания. Это может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении ответственными лицами своих обязанностей. Они не выявили заболевание и не оказали своевременную медицинскую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.