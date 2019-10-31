В Ленобласти сотрудника ГИБДД задержали по делу о взятке

В Ленинградской области сотрудника ГИБДД задержали по уголовному делу о крупной взятке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах, речь идет о заместителе главы второго отдела регионального управления ГИБДД (ведомство занимается работой дорожно-патрульной службы). Мужчину задержали сотрудники Следственного комитета в рамках дела о получении взятки. За что она была, ее размер и прочие подробности на данный момент неизвестны.

В СУ СК РФ по Ленинградской области сообщили, что пока не готовы комментировать это задержание.