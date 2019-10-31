В Ленобласти за проезд по М-10 с водителя взяли 16 тысяч рублей

Петербургская полиция ищет злоумышленника, который объявил себя "хозяином дороги". Как сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за проезт по трассе Санкт-Петербург - Москва в районе деревни Ушаки он потребовал с водителя-экспедитора 20 тысяч рублей, подкрепив требование "предметом, похожим на пистолет".

- Потерпевший передал злоумышленнику 6,7 тысячи рублей и перевел через телефон 9,4 тысячи рублей, - уточнили в главке. - Общая сумма ущерба составила 16,1 тысячи рублей.

Как следует из заявления потерпевшего, инцидент в Тосненском районе произошел еще 24 октября, однако в полицию 32-летний мужчина обратился только накануне. Известна марка машины, в которой находился "хозяин дороги". По сообщению проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника, - добавили в региональном ГУ МВД.