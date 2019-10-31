В Петербурге умер экс-участник группы Billy's Band Антон Матезиус

В Петербурге умер бывший баянист группы Billy's Band Антон Матезиус. Об этом сообщил на своей странице в Facebook основатель и лидер группы Билли Новик.

- Мы сочиняли песни на подоконнике в Париже, делили последнюю еду, несколько раз чуть не подрались в те пятнадцать лет, что прожили вместе. Но так и не подрались, - написал он. - Спасибо, прости, прощай. Дорогой Антон Матезиус.

По сообщениям друзей, Антон умер почти сразу после концерта, который отыграл в авторском проекте Артура Вахи "Стая "ПОЛЕТЕЛИ".

- В Стае стало на одного меньше. Трудно в это поверить. Ночью ушел наш Пингвин, наш дорогой друг Антоша Матезиус, - написал другой участник проекта Арменак Назикян. - Вчера играли, строили планы... Нет слов.

Антону Матезиусу было 46 лет. В составе Billy's Band он работал с 2001 по 2016 годы, записал в составе коллектива более десятка альбомов.