Внучка Ирины Богачевой после смерти матери попросила о помощи

Внучка Ирины Богачевой Ирина Гаудасинская после смерти матери попросила о помощи. Запись об этом она разместила на своей странице "ВКонтакте".

- Спасибо вам всем за поддержку, - написала она. - Многие спрашивают, чем помочь. Я не очень умею просить о помощи, если честно. Но факт в том, что третьи похороны за полгода сложны не только морально, но и финансово.

На странице Ирины размещены все необходимые реквизиты.

О смерти ее матери Елены Гаудасинской стало известно вчера, в день концерта памяти Ирины Богачевой, которая ушла из жизни 20 сентября.

По предварительным данным, причиной смерти Елены стало онкологическое заболевание. Информацию о дате и месте похорон семья обнародует позднее.