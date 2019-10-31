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31.10.2019,  
07:58
Текст:  Руслан Мельников

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.

Как отмечает РИА Новости, видео опубликовал Пентагон. На кадрах запечатлено здание, в котором, по мнению военных США, находился аль-Багдади, и приближающиеся к нему люди.

Фото: NewsBOT Politics / youtube.com
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По словам командующего Центральным командованием вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, изолированный объект, где прятался глава террористической организации, находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Он также отметил, что террористы открыли огонь по военнослужащим США, "ведущим наступление с воздуха".

При этом обращается внимание на тот факт, что точно идентифицировать останки аль-Багдади позволил анализ ДНК. Также в Пентагоне заявили, что главарь ДАИШ подорвал себя и двоих, а не троих, как сообщалось ранее, детей в возрасте до 12 лет. Останки террориста были захоронены в море.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с места предполагаемой гибели аль-Багдади. На нем показаны воронка и развалины здания.

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