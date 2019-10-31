В Ростовской области прооперировали раненного полицейскими подростка

Жизни подростка, раненного сотрудниками полиции во время погони за ним в Заветинском районе Ростовской области, ничего не угрожает. Об этом "РГ" сообщили в лечебном учреждении, куда был доставлен молодой человек.

Напомним, по информации регионального управления МВД РФ, в минувший вторник полицейские в связи с явным превышением скорости пытались остановить на трассе автомобиль "ВАЗ-21099". Но водитель авто, в котором находилось еще четыре пассажира, не выполнил требование стражей правопорядка и стремился скрыться от них.

На предупредительные выстрелы в воздух он также не реагировал, поэтому полицейские были вынуждены стрелять ему по колесам.

Подросток получил ранение и был госпитализирован. Врачи прооперировали пациента, сейчас его состояние стабильное.