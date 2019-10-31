В Сочи открылся форум "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции"

Мультиформатное экономическое мероприятие объединяет на одной площадке основных игроков туристической отрасли и спортивной индустрии из более чем 50 регионов страны.

По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, организаторами события выступают администрация Кубани и горный курорт "Роза Хутор" при поддержке Минэкономразвития РФ и Ростуризма.

На пленарном заседании с приветственным словом выступил вице-губернатор края Василий Швец. Он отметил, что в туристической сфере региона в последние годы возник целый ряд точек роста, вокруг которых формируются стратегические направления развития. Они становятся ориентирами для построения стратегии развития отрасли. Среди них - Сочи, Краснодар, Абрау-Дюрсо, предгорные районы края.

- Форум "Точка роста" станет одной из площадок, где мы можем вести диалог между представителями бизнеса, инвесторами, федеральными органами власти, а также регионами по вопросам развития в области туризма, спорта и инвестиций, - отметил Василий Швец.

Участников форума ожидают три дня дискуссионных сессий и семинаров по более чем 15 актуальным для развития отрасли темам, выступления 80 спикеров.

Первый день был посвящен вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сфере туризма и спорта. Обсуждались вопросы поддержки бизнеса и развитие территорий, реализация национальных проектов и федеральных целевых программ. Второй день посвящен лучшим отраслевым инициативам. На третий день участников ждут семинары и деловые игры, посвященные технологиям гостеприимства, а также вопросам маркетинга и менеджмента в сфере спорта.