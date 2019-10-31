В Туапсе нашли обезглавленное тело мужчины

В Туапсе проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины на железнодорожных путях.

Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, сегодня на станции Туапсе обнаружили "обезглавленное тело мужчины 1957 года рождения".

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, тела пострадавшего, опрошены очевидцы, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователя устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.