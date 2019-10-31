В Волгограде задержали банду, поставлявшую поддельное молоко в тюрьмы

В Волгограде сотрудники полиции обезвредили организованную преступную группу, занимавшуюся производством и поставкой суррогатного молока в исправительные заведения региона. Задержано семь человек. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК России - "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Как сообщает пресс-служба СК России, схема мошенничества выглядела довольно просто. В июле между региональным управлением ФСИН России и коммерческой организацией из Великого Новгорода был заключен госконтракт на поставку свыше 150 тысяч литров молока в исправительные учреждения Волгоградской области. Его сумма составила почти пять миллионов рублей. Затем поставщик через другую фирму закупал в Рязанской области на Тырновском молочном заводе суррогатную продукцию, которая отправлялась в Волгоград.

"Жидкость, по своим физико-химическим показателям не отвечавшая не только прописанным в договоре требованиям, но и общепринятым стандартам, так называемым ГОСТам", - сообщили в СКР.

К противоправной деятельности оказался причастен ряд предпринимателей из Новгородской и Рязанской областей, Санкт-Петербурга и Волгограда. Покровительство суррогатным молочникам оказывали двое сотрудников тылового подразделения волгоградского управления ФСИН.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски, в результате которых изъяты около 63 тонн молочной продукции, банковские карты, бухгалтерская документация и около одного миллиона рублей. Изъятая на молочном заводе продукция направлена на экспертизу, чтобы установить представляет ли она опасность для здоровья потребителей. Все фигуранты уголовного дела задержаны и доставлены в Волгоград.