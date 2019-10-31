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31.10.2019 12:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Волгограда бросила новорожденного ребенка на улице

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

В Волгограде мать оставила новорожденную дочь в коляске на улице. Против женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

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О брошенном младенце в полицию сообщили сотрудники поликлиники, возле которой стояла коляска с девочкой. Прибывшие на место полицейские просмотрели запись с камер видеонаблюдения и выяснили, что ее оставила возле здания неизвестная женщина примерно в десять часов утра.

Позже было установлено, кто она. Оказалось, что это ранее неоднократно судимая 28-летняя жительница Волгограда. Ее нашли. По словам горе-матери, ей нужно было срочно уехать, поэтому она бросила свою новорожденную дочь на улице.

Теперь женщину будут судить по статье 125 УК РФ за оставление ребенка в опасности. Пока ее отпустили домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сама девочка находится детской больнице для наблюдения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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