Челябинск встал в десятибалльных пробках из-за снегопада

Из-за сильного снегопада, начавшегося в Челябинске в четыре часа утра, город встал в десятибалльных пробках. Снегоуборочную технику сопровождают экипажи ГИБДД. Водителей просят не мешать ее работе и не встраиваться в колонны, сообщили в городской администрации.

- Основная задача сейчас - расчистка проезжих частей. Работа производится циклами: обработка противогололедным материалом, затем - подметание, - пояснили в мэрии. - В первую очередь расчищаются основные магистрали. Работает 10 колонн снегоуборочной техники. Рабочая смена дорожников была продлена до 10:00. В это время машины заходят на пересменку, дозаправляются, грузят ПГМ и снова выходят на маршрут. Просьба не мешать проходу колонн, не встраиваться в них.

По поручению врио главы Челябинска Натальи Котовой, к уборке внутриквартальных и междворовых проездов привлекается техника организаций и предприятий. Работники жилищных организаций также переведены на усиленный режим работы.

Водителей просят не выезжать на улицы города на "летней" резине, соблюдать скоростной режим и быть взаимовежливыми.