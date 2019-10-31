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31.10.2019 12:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени разработали уникальный "зрачок" для жидких линз

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уникальную систему - своего рода "зрачок", который повысит качество изображения и скорость работы жидких линз, представили ученые Тюменского госуниверситета. Результаты их работы опубликованы в еженедельнике Applied Physics Letters, посвященном достижениям в прикладной физике.

Жидкая линза, напомним, может найти применение в промышленности и медицине, в биохимическом и биометрическом анализе. В перспективе она может использоваться как оптика для "машинного зрения", систем навигации, микро- и наноспутников и других устройств.

Фото: depositphotos.com
Тюменские ученые создали "умную" жидкую линзу

Диафрагма, созданная в лаборатории тюменского вуза, состоит из двух несмешивающихся жидкостей - глицерина и гексадекана (ациклического насыщенного углеводорода нормального строения). Ее особенность в том, что она может регулировать величину проходящего через нее света вплоть до полного перекрытия потока. Раньше такого результата добиться не удавалось. Также система позволяет регулировать апертуру (способность собирать свет и противостоять размытию изображения) в реальном времени. И опять-таки раньше это было невозможно, так как подобные диафрагмы очень чувствительны к температурным колебаниям и механическим воздействиям.

"Лазер создает источник тепла между слоями, в результате чего в верхнем слое образуется термокапиллярный разрыв, обусловленный эффектом Марагони. Этот разрыв и служит регулятором апертуры", - пояснил РИА Новости руководитель лаборатории, доцент кафедры радиофизики Наталья Иванова.

В отличие от "твердых" аналогов жидкие линзы, над которыми уже пару лет трудятся в вузе, позволяют получать более четкое изображение, они быстрее фокусируются и не изнашиваются.

Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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