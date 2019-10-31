Сирийский сверхзащищенный Т-72М1 Adra выдержал взрыв мины

Сирийская правительственная армия задействовала в ходе боевой операции против террористов сверхзащищенные Т-72М1. О доставке в горный район Латакии таких танков, принадлежащих элитной 4-й бронетанковой дивизии, стало известно несколько дней назад.

Another Adra mod job proves well worth the time and expense... pic.twitter.com/Fwnl47ijPu — Titus Michaeleus (@TitusMichaeleus) 30 октября 2019 г.

Эти боевые машины известны также как Adra - в честь города, находящегося рядом со столицей Сирии Дамаском. По некоторым данным, именно в этом промышленном центре и происходила модернизация "семьдесят вторых".

На них устанавливались дополнительные стальные контейнеры с наполнителем и решетчатые противокумулятивные экраны. Произведенная доработка существенно повысила защиту от различных противотанковых средств, в том числе с тандемными боевыми частями.

Такие Т-72М1 успешно применялись в различных операциях, и за профессионализм соединение прозвали "танковым спецназом". Поэтому неудивительно, что четвертую дивизию задействовали на этом направлении, которое из-за специфики местности является сложным для действий тяжелой бронетехники.

Известно, что противник хорошо заминировал все возможные направления наступления, в результате был выведен из строя один из участвовавших в атаках танков.

Судя по появившимся в Сети фотографиям, боевая машина полностью лишилась опорного катка, искорежена надгусеничная полка и сорвана часть массивного бортового экрана. Однако данные повреждения не являются фатальными. Их можно устранить даже в полевых условиях, и не исключено, что уже в ближайшее время Adra снова примет участие в боях против террористов.