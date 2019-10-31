Суд в Марокко приговорил к казни обвиняемого в убийстве туристок

Суд в Марокко приговорил к смертной казни четвертого обвиняемого в убийстве двоих скандинавских туристок Юнеса Хайяли. Ранее он был осужден на пожизненное лишение свободы.

Суд также оставил в силе смертный приговор трем главным обвиняемым по данному делу - Абдессамаду Эджуду, Юнису Уазияду и Рашиду Афатти, информирует ТАСС. По мнению следствия, все они являются последователями ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Напомним, в декабре прошлого года в окрестностях самой высокой вершины Марокко - горы Тубкаль - были убиты две альпинистки из Европы. Женщины скончались от ножевых ранений в области шеи. Тела 28-летней норвежки Марен Веланд и 24-летней датчанки Луизы Вестерагер были обнаружены французскими туристами. Спецслужбы Марокко задержали девять человек, связанных с убийцами туристок.