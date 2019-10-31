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31.10.2019 17:49
Рубрика: В мире

В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе

Текст: Александр Ленин

Мероприятия по разведению сил и средств противоборствующих сторон у села Петровское в Донбассе начнутся 4 ноября. Об этом заявили в МИД Донецкой народной республики (ДНР).

В ОБСЕ подтвердили информацию о разведении сил в Донбассе

В первый день октября контактная группа по Донбассу на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. Начать разведение сил стороны должны были еще 9 октября, однако из-за действий украинской стороны сроки были сдвинуты.

"В соответствии с ранее утвержденным контактной группой планом-графиком: 4 ноября - для начала практических действий по устранению нарушений на данном, разведенном еще в 2016 году, участке и 2 ноября - для начала проведения подготовительных мероприятий (отправка в СММ ОБСЕ информации об отводимых силах и средствах и на следующий день 3 ноября - отправка уведомления о готовности к разведению)", - сказано в сообщении МИД ДНР, которое приводит ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила наметившийся прогресс в вопросе разведения сил на линии разграничения в Донбассе. Свою точку зрения она обозначила в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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