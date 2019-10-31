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31.10.2019 16:08
Рубрика: Легковые авто

В Латвии построили "внедорожник Сатаны"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.dartzgrupa.com Фото: www.dartzgrupa.com
Фото: www.dartzgrupa.com

Латвийская фирма Dartz, предлагающая услуги дорогостоящего тюнинга по индивидуальным заказам, построила "демонический" внедорожник Black Stallion, созданный специально для съемок в кинокартине.

Фото: Пресс-служба Jeep.
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Black Stallion выглядит нарочито грубо, в стиле heavy metal: угловатый обвес кузова, фигурное изображение черепа на эмблемах, вставки на дверях "под драконью чешую", весь в черном цвете. Внимательным в очертаниях кузова не сложно угадать донора - Hummer H2.

Для какой кинокартины построен Black Stallion, пока держат в секрете. Но уже сейчас Dartz Motorz сделает такой для любого желающего, способного раскошелиться.

Для Dartz Motors это не первый опыт работы в киноиндустрии, в 2011 году они участвовали в подготовке партии "золотых" броневиков Т98 "Комбат" для кинокомедии "Диктатор" с Сашей Бароном Коэном в главной роли.

Фото: www.dartzgrupa.com
Фото: www.dartzgrupa.com
Фото: www.dartzgrupa.com
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