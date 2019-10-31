В Латвии построили "внедорожник Сатаны"

Латвийская фирма Dartz, предлагающая услуги дорогостоящего тюнинга по индивидуальным заказам, построила "демонический" внедорожник Black Stallion, созданный специально для съемок в кинокартине.

Black Stallion выглядит нарочито грубо, в стиле heavy metal: угловатый обвес кузова, фигурное изображение черепа на эмблемах, вставки на дверях "под драконью чешую", весь в черном цвете. Внимательным в очертаниях кузова не сложно угадать донора - Hummer H2.

Для какой кинокартины построен Black Stallion, пока держат в секрете. Но уже сейчас Dartz Motorz сделает такой для любого желающего, способного раскошелиться.

Для Dartz Motors это не первый опыт работы в киноиндустрии, в 2011 году они участвовали в подготовке партии "золотых" броневиков Т98 "Комбат" для кинокомедии "Диктатор" с Сашей Бароном Коэном в главной роли.

Фото: www.dartzgrupa.com

Фото: www.dartzgrupa.com