В Москве таинственно пропала румынская певица INNA вместе с командой

Топовая румынская певица Елена Апостоляну, выступающая как INNA, бесследно пропала в Москве.

Как передает ТВЦ, Апостоляну прилетела в столицу России из Бухареста еще в субботу, поселилась в одной из гостиниц и после должна была отправиться в Петербург к другу. Но неожиданно перестала выходить на связь.

По словам знакомого артистки, телефон INNA все это время недоступен. Мужчина обратился в полицию, певицу ищут.

При этом дополнительную странность ситуации придает тот факт, что вместе с Апостоляну бесследно пропала и вся ее команда - мексиканец охранник-водитель, личный психолог, девушка, парень-косметолог и ударник аккомпанирующей группы певицы.

Согласно характеристикам знакомого артистки, Елена "очень умная, но очень доверчивая". Как предположил источник, в связи со второй ее особенностью девушку могли опоить в ночном клубе и ограбить.

Елене Апостоляну 33 года. Немаловажная в Европе певица, танцовщица и филантроп, номинант и лауреат множества наград. Дебютный альбом выпустила в 2009 году.