В США готовы продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях, если Россия согласится включить в него новейшие виды вооружений, о которых шла речь в Послании президента РФ Федеральному Собранию в марте прошлого года.

Заместитель госсекретаря США, кандидат на пост посла США в России Джон Салливан, выступая на слушаниях комитета сената по иностранным делам заявил, что Россия сейчас вкладывает средства в оружейные и стратегические системы, которые не охвачены договором. "Я считаю, что они должны быть охвачены в процессе будущего обсуждения, в противном случае 5 февраля 2021 года станет истечением срока действия ДСНВ. Речь идет о по меньшей мере пяти системах, о которых нам известно, о которых объявил президент Путин", - сказал высокопоставленный американский дипломат. По его словам, обсуждение продления этого договора без включения нового вооружения попросту свяжет руки США. Он заявил, что стратегией Москвы является соблюдение Договора СНВ-3, но при этом в России намерены строить большое число новых систем вооружений.

Напомним, в своем Послании Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения. Это ракетный комплекс "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс стратегического назначения с планирующим гиперзвуковым крылатым блоком "Авангард".

Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, если отбросить всю словесную мишуру, которую в Америке начинают разводить по поводу продления Договора СНВ-3, то в сухом остатке останется один факт - США заинтересованы в его продлении.

Продление Договора СНВ-3 не предусматривает никаких оговорок и дополнительных пунктов

Мураховский напомнил, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях не предусматривает никаких оговорок и дополнительных пунктов.

"Можно предложить продлить договор и начать работать над уточнениями или не продлить и заключить новый, включив в него какие-то американские "хотелки", но вариантов какого-либо торга он не предусматривает", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Америке объективно выгодно продление этого договора. И скорее всего США, безрезультатно поторговавшись, его все же подпишут. "Вся эта риторика началась по одной простой причине: в США исходят из того, что продление этого договора нам еще более выгодно, чем им, и начинают вести торговлю. Почему они так решили - непонятно. Договор позволяет проводить верификацию вооружений, а не мучиться догадками, что русские там понаделали. Втягиваться в очередную гонку вооружений никто уже не будет, ведь при современной мощности и точности средств ядерной доставки эта гонка никакого смысла не имеет".