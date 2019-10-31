Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе украинец Владимир Кличко хочет возобновить карьеру.

Кличко, который в последний раз выходил на ринг 29 апреля 2017 года, когда проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа, признался, что хотел бы поставить новый рекорд. Как сообщает Daily Mail, он намерен превзойти достижение легендарного американца Джорджа Формэна, который стал чемпионом в тяжелом весе в 45 лет.

"Я не собираюсь возвращаться ради того, чтобы сломать челюсть сопернику, я хочу сделать это ради рекорда, - сказал Кличко, проведший на ринге 69 боев и победивший в 64-х. - Джордж Формэн в 45 лет завоевал чемпионский титул, и это отличное достижение".

Формэн в возрасте 45 лет стал соперником своего соотечественника Майка Мурера, который выбрал ветерана для первой защиты титулов чемпиона по версиям WBA и IBF. Бой для Мурера складывался отлично. К 10-му раунду он уверенно вел у судей, однако дальше что-то пошло не так. Формэн, которого прозвали "Большой Джордж", держал удары оппонента, а затем дважды подряд выбросил "двойки" в челюсть сопернику, и Мурер рухнул на настил ринга. Судья досчитал до десяти, но тот так и не поднялся. Эта победа вошла в историю - в возрасте 45-ти лет еще никто не становился чемпионом по самым престижным версиям в тяжелом весе.