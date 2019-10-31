Зачем японские компании требуют от соискателей бросить курить

Все большее число японских компаний требуют от претендентов на работу сначала отказаться от курения, сообщает 31 октября японская газета Asahi.

Работодатели считают, что таким образом они смогут снизить расходы на медицинское обслуживание сотрудников.

Так, компания Sanwacompany из Осаки, выпускающая кухни и ванные комнаты, еще с июля полностью запретила курение в рабочее время, причем не только в офисе, но даже во время деловых разъездов сотрудников. А с 2021 года фирма намерена трудоустраивать только некурящих.

Как пояснил президент компании Таро Яманэ, "мы хотим таким образом обеспечить себе здоровый персонал".

IT-компания Div в Токио нанимает только некурящих уже с весны. Для тех, кто устроился в компанию раньше и до сих пор курит, Div оплачивает часть стоимости курса по отказу от курения. Некурящий коллектив, по мнению руководства компании, позволяет повысить производительность труда.

Еще одна фирма, Washington Shoes из Тоямы, не только перестала нанимать курящих, но и проводит проверку, чтобы убедиться, что претендент действительно не курит.

С весны 2021 года только некурящих станут принимать на работу японское представительство крупной американской фармацевтической компании Pfizer, а также страховой японской компании Sompo Himawari Life Insurance.

В 2018 году в Японии был принят закон о поддержке здоровья населения, который практически запретил курение на рабочем месте, а также требует оградить сотрудников от пассивного курения.