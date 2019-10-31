Новости

В Москву вернется октябрьское тепло 13:21
В Петербурге умер экс-участник группы Billy's Band Антон Матезиус 13:17
Пьяный волгоградец убил жену и тещу 13:15
Стало известно о радиационном фоне в Приморье после запуска ракет в КНДР 13:13
Назван владелец скандального стакана из "Игры престолов" 13:09
Переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие 13:07
"Роскосмос" изготовит еще два "Союза" из-за проблем с кораблями США 13:02
Зачем японские компании требуют от соискателей бросить курить 13:01
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети 13:00
Видео: Китайские конкуренты Toyota Highlander едут в Россию 13:00
Минобразования Коми подключилось к проверке смерти ребенка в детсаду 12:58
Лукашенко сменил руководство СК в областях и Минске 12:54
В янтаре обнаружена птица с зубами возрастом 100 миллионов лет 12:50
Жительница Волгограда бросила новорожденного ребенка на улице 12:47
Врачи рассказали, можно ли обрабатывать раны водкой 12:45
В Перми при строительстве зоопарка похищено 1,8 миллиарда рублей 12:41
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов 12:39
В Тюмени разработали уникальный "зрачок" для жидких линз 12:23
В Перми полиция сняла с поезда сбежавшую из Тюмени девочку 12:12
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра 12:09
Балтийский флот получил новейшие комплексы "Тор-М2" 12:08
Новый Hyundai Сreta получил огромный тачскрин и подешевел 12:01
В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым 12:00
Терн, папоротник, ежемалина: Что заготавливают на зиму жители городов РФ 11:53
Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 13:01
Рубрика: В мире

Зачем японские компании требуют от соискателей бросить курить

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все большее число японских компаний требуют от претендентов на работу сначала отказаться от курения, сообщает 31 октября японская газета Asahi.

Работодатели считают, что таким образом они смогут снизить расходы на медицинское обслуживание сотрудников.

Так, компания Sanwacompany из Осаки, выпускающая кухни и ванные комнаты, еще с июля полностью запретила курение в рабочее время, причем не только в офисе, но даже во время деловых разъездов сотрудников. А с 2021 года фирма намерена трудоустраивать только некурящих.

Фото: iStock
Врачи рассказали о лучшей еде после отказа от сигарет

Как пояснил президент компании Таро Яманэ, "мы хотим таким образом обеспечить себе здоровый персонал".

IT-компания Div в Токио нанимает только некурящих уже с весны. Для тех, кто устроился в компанию раньше и до сих пор курит, Div оплачивает часть стоимости курса по отказу от курения. Некурящий коллектив, по мнению руководства компании, позволяет повысить производительность труда.

Еще одна фирма, Washington Shoes из Тоямы, не только перестала нанимать курящих, но и проводит проверку, чтобы убедиться, что претендент действительно не курит.

С весны 2021 года только некурящих станут принимать на работу японское представительство крупной американской фармацевтической компании Pfizer, а также страховой японской компании Sompo Himawari Life Insurance.

В 2018 году в Японии был принят закон о поддержке здоровья населения, который практически запретил курение на рабочем месте, а также требует оградить сотрудников от пассивного курения.

В мире Восточная Азия Япония Борьба с курением
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым
МО РФ опровергло подлинность видео с издевательствами над Шамсутдиновым
Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети