Захарова рассказала, сколько женщин работает в МИД РФ

В министерстве иностранных дел РФ на руководящих постах работают около 70 женщин. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Порядка 70 женщин занимают руководящие должности, в том числе три из них являются членами коллегии МИД России, а это ключевой ведомственный орган принятия решения", - отметила Захарова, которую цитирует агентство РИА Новости. По ее словам, среди женщин есть и посол. Кроме того, две представительницы прекрасного пола возглавляют департаменты в МИД России.

Захарова отметила, что на Смоленской площади не существует разницы в подходах к дипломатам-мужчинам и дипломатам-женщинам. Более того, в ведомстве созданы все необходимые условия для профессионального роста и реализации без ущерба для семейной жизни.