Экономический эффект внедрения 5G превысит 10 триллионов юаней

Как рассказал замначальника отдела по маркетингу линейки продуктов беспроводной связи компании Huawei Ли Синь, сейчас компания совместно с операторами связи запустила первые коммерческие сети в 40-50 городах страны. К концу этого года число баз для коммерческого использования технологии 5G достигнет 130 тысяч.

Замглавы другого производителя, ZTE, Вэнь Лянлян проинформировал, что фирма провела испытание сигнала из 100 с лишним точек сетки трех основных операторов связи страны. Эффективность работы и скорость интернета оказались удовлетворительными. ZTE будет поддерживать тесное взаимодействие с операторами связи, пообещал он.

По предварительной оценке Китайского института информационно-телекоммуникационных технологий, к 2020-2025 годам коммерческое использование технологии 5G в Китае может дать прямой экономический эффект в 10,6 триллиона юаней и создать свыше 3 миллионов рабочих мест. Косвенный экономический эффект составит 24,8 триллиона юаней в ближайшие пять лет.