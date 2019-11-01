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01.11.2019,  
15:47
Текст:  Алексей Моисеев

Гарантия стабильности: сирийская артиллерия прикрыла границу с Турцией

В Сирии наблюдатели фиксируют перемещение тяжелой артиллерии правительственной армии к наиболее горячим в настоящее время точкам страны.

Так, к городу Тель-Тамр, находящемуся в нескольких десяткам километров от турецкой границы, переброшены 130-мм пушки М-46, способные осколочно-фугасными снарядами поражать цели на дистанции до 27,5 километров.

В колонне с техникой, боеприпасами и личным составом замечены 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Впервые после долгого перерыва засветились вездеходы МАЗ-6317 с колесной формулой "6х6", которые как раз используются в качестве тягачей М-46 в артиллерийских частях, а также в подразделениях специального назначения.

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости
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Несколькими днями раньше армейцы уже отправляли к границе "молотилки" - 57-мм зенитные пушки С-60, которые обрели в Сирии большую популярность и используются как в буксируемом варианте, так и на платформах различных колесных самоходных артиллерийских установок.

Также на грузовиках ГАЗ-3308 "Садко" можно было увидеть счетверенные скорострельные 14,5-мм установки ЗПУ-4, применяемые для поражения наземных целей.

Как считают военные эксперты, усиление сирийской группировки будет способствовать снижению напряженности в этом районе.

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