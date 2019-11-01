Исчезнувшая в 1942 году британская подлодка найдена у берегов Мальты

Подводные археологи Мальтийского университета обнаружили останки британской субмарины HMS Urge, исчезнувшей 27 апреля 1942 года. До этого времени подводная лодка считалась пропавшей без вести, так как точной информации о ее гибели не было.

Поиски исчезнувшей субмарины, как сообщает Минобороны Великобритании, велись последние 20 лет. Инициатором выступили канадский военно-морской исследователь Платон Алексиадec, внук командира Urge Фрэнсис Дикинсон и профессор Мальтийского университета Тимми Гамбин.

Им удалось найти корпус затонувшей подлодки. Он находится на глубине 130 метров в двух морских милях (примерно около трех километров) от побережья Мальты. В годы Второй мировой войны данная акватория была сильно заминирована немецкой авиацией и флотом, и потому исследователи полагают: HMS Urge подорвалась на донной мине. Субмарина имеет тяжелые повреждения носовой части, соответствующие попаданию мины

Подлодка, построенная на деньги жителей Бридженда, входила в состав 10-й подводной флотилии, базирующейся на Мальте. Субмарина занималась высадкой групп коммандос и действовала против итальянского флота. Из-за угрозы захвата Мальты лодка получила приказ передислоцироваться в Египет. Субмарина вышла в поход 27 апреля 1942 года с 32 членами экипажа, 11 военнослужащими и репортером Бернардом Грейем на борту. Однако Александрии подлодка не достигла.

В апреле 2020 года Королевский флот планирует провести церемонию и объявить место гибели субмарины официальной военной могилой. Дочь погибшего капитан-лейтенанта Эдварда Томкинсона Бриджет намерена установить на Мальте памятник погибшим подводникам.