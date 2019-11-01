"Красные дьяволы": как советская авиация охотилась на самолеты США в Корее

1 ноября 1950 года в небе над Северной Кореей состоялся первый бой в истории советской реактивной авиации. В этот день истребители МиГ-15 без потерь уничтожили американские самолеты F-51 Mustang и F-80 Shooting Star. Еще один поршневой истребитель США был поврежден, но смог сесть на своей территории.

"Первый бой состоялся после обеда в 12:50 - пять Мигов под командованием командира 1-й авиаэскадрильи Героя Советского Союза майора Николая Стройкова вылетели в район Аньдуня, и вскоре ведущий пары капитан Илья Гуц обнаружил тройку F-51 и сверху атаковал и обстрелял ее. После атаки один Mustang вышел из строя и со снижением стал уходить за линию фронта, видимо, был подбит. Оставшаяся пара F-51 перешла в левый вираж, но на выходе их атаковала другая пара Мигов, и в этой атаке лейтенанту Федору Чижу удалось с короткой дистанции сбить один Mustang. Так советские летчики открыли боевой счет в этой войне", - пишет историк Игорь Сейдов в книге "Красные дьяволы" в небе Кореи".

Примерно через час четверка истребителей МиГ-15, которыми командовал майор Анатолий Бордун, вылетела на боевое патрулирование. Проведя в воздухе 25 минут и не обнаружив противника, советские истребители отправились на базу. В этот момент по радио сообщили о подходе американских реактивных истребителей Shooting Star. Тогда майор Анатолий Бордун, капитан Константин Сухов и лейтенант Семен Хоминич приняли бой. Дело в том, что МиГ-15 лейтенанта Дмитрия Есюнина не был оборудован подвесными топливными баками и потому участие в отражении налета не принимал.

"Лейтенант Хоминич обнаружил слева, впереди десять истребителей Shooting Star, которые шли на высоте 4 500 метров в боевом порядке "колонна". Получив разрешение на атаку от ведущего, лейтенант Хоминич в одиночку, со стороны солнца, атаковал сверху сзади строй ведущей четверки Shooting Star и сбил один F-80", - сообщает Игорь Сейдов.

Огонь был открыт с дистанции 800 метров и продолжался всего три секунды. Другие МиГ-15 атаковали замыкающую четверку F-80, которая попыталась сбить Хоминича. В результате атаки американские истребители нарушили строй и вышли из боя. Советские летчики не стали их преследовать, так как заканчивалось горючее.

Военные эксперты отмечают, что в небе Кореи МиГ-15 действовали по принципу "максимально прорезать строй", и огромный урон авиации США как правило наносился с первого захода. Когда советские МиГи разбивали строй противника, эскадрилья делилась на пары и продолжала хорошо организованный "отстрел". При этом в ходе боев советские асы регулярно применяли фигуры высшего пилотажа - делали "горку", "косую петлю", совершали эффективные маневры и развороты.

Отметим, что американские военные не признают своих потерь и считают, что первую реактивную победу на F-80 одержал лейтенант Рассел Браун, который 8 ноября 1950 года сбил МиГ-15. Однако советские пилоты, по архивным данным, в тот день потерь не имели, а китайские и корейские летчики только начинали осваивать МиГ-15 и не поднимались в воздух.

Кстати

За время боевых действий в Корее советские летчики провели 1 872 воздушных боя, в которых сбили 1 097 самолетов противника, из которых 642 истребителя F-86 и 69 бомбардировщиков B-29. Потери СССР в боях составили 319 самолетов МиГ-15 и Ла-11. В небе Кореи асами стали 46 советских летчиков. Лучший результат показал Николай Сутягин - 21 сбитый истребитель. Главный американский ас Джозеф Кристофер Макконел-младший мог похвастаться только 16 победами.