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01.11.2019 17:38
Рубрика: Власть

Медведев отметил ключевое значение Афганистана в обеспечении безопасности в регионе

Текст: Владимир Кузьмин (Ташкент)
Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу прибыл в столицу Узбекистана для участия во встрече глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. В аэропорту его встречал лично глава кабинета министров Абдулла Арипов. Здесь же премьеры провели небольшую короткую беседу.
Дмитрий Медведев и главное исполнительное лицо Исламской республики Афганистан Абдулла Абдулла. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Дмитрий Медведев и главное исполнительное лицо Исламской республики Афганистан Абдулла Абдулла. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Дмитрий Медведев и главное исполнительное лицо Исламской республики Афганистан Абдулла Абдулла. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

Российско-узбекские отношения обсуждались и с президентом среднеазиатского государства Шавкатом Мирзиёевым. В пресс-службе главы Узбекистана сообщили, что Медведев, выразив искреннюю признательность президенту за сердечный прием и уделяемое внимание всестороннему наращиванию многоплановых отношений двух государств, передал приветствия и самые добрые пожелания от президента России Владимира Путина. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. "Выражено взаимное стремление к углублению взаимодействия в рамках ООН, ШОС, СНГ и других многосторонних структур", - говорится в сообщении. Стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Серию двусторонних встреч председателя правительства России продолжили переговоры с главным исполнительным лицом Афганистана Абдуллой Абдуллой. Дмитрий Медведев подчеркнул, что в Москве внимательно наблюдают за тем, как развиваются события в Афганистане. "Афганистан, безусловно, имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - заявил он.

Абдулла, в свою очередь, высказал слова благодарности за поддержу, которую Россия оказывает мирному процессу в его стране. "Мы провели выборы, однако их результаты станут известны только через несколько дней, быть может, через несколько недель, но вне зависимости от результатов этих выборов сохранятся связи дружбы и сотрудничества между нашими странами", - заверил он.

Буквально сразу после приветственных слов Дмитрий Медведев счел возможным отказаться от услуг переводчиков, поскольку Абдулла Абдулла говорил на английском языке. "Не знаю, надо кому-то переводить? Английский знаете?", - спросил российский премьер у членов своей делегации. Дальше переговоры продолжились на одном языке.

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