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01.11.2019,  
12:25
Текст:  Олег Корякин

Не по зубам: армия США вынуждена сменить калибр из-за России и Китая

Американская армия меняет калибр, чтобы не отстать от России и Китая
Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости
Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Для американских армейских карабинов нового поколения разрабатывают 6,8-мм пулю.

Фото: U.S. Army / wikipedia.org
В России может появиться стрелковое оружие в новых калибрах

Об этом сообщает журнал Popular Mechanics. Цель переоснащения - увеличение мощности. В противном случае, опасаются в Пентагоне, пули не смогут пробить новейшие российские и китайские бронежилеты.

Новый патрон cможет вместить больше пороха, создавая более высокое давление в камере на квадратный дюйм. Это, в свою очередь, означает более высокую скорость пули и большую способность проникать в стальную, керамическую и другую броню.

Боеприпас предназначен для перспективных карабинов, которые должны сменить нынешние M4A1 и M249.

В разработке участвуют сразу три конкурирующих компании: General Dynamics, Textron и Sig Sauer.

Первая предлагает пулю из легкого композитного материала. Вторая использует телескопический патрон в оболочке, в котором пуля заключена в легкий пластиковый корпус. Третья делает ставку на гибридный вариант из латуни и стали.

Переход на новую пулю запланирован на 2023 год.

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