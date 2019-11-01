Небензя: Диалог между Белградом и Приштиной оказался в коме

Ситуация в косовском урегулировании неблагоприятна и не внушает оптимизма. Диалог между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС, который долгое время находился в состоянии паралича, оказался в коме. На этом фоне продолжается продвижение проекта "Великой Албании", а Косово по-прежнему остается комфортной зоной для рекрутирования разного рода террористов. Данные факты в ходе открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Косово обозначил постоянный представитель России Василий Небензя, подчеркнув, что положение в крае требует взыскательного присмотра международного сообщества.

"Рассчитываем на активизацию деятельности Евросоюза после полноправного вступления в свои права нового состава Европейской комиссии, - заявил постпред РФ при ООН. - Ожидаем от европейских партнеров более продуктивной работы на данном направлении и непредвзятого посредничества. Должна быть прекращена пагубная практика попустительства провокациям Приштины, что, собственно, и засушило диалог на корню. Отмечаем в этой связи сдержанность Белграда. Не видим никаких улучшений ситуации в крае с точки зрения безопасности и соблюдения прав неалбанских общин".

Василий Небензя обратил внимание на то, что налицо стремление косовоалбанских властей выдавить Миссию ООН из края. "На севере Косово сотрудников ООН уже не осталось, а Миссии в целом приходится работать в непростых условиях де-факто бойкота со стороны приштинских властей, - указал Василий Небензя. - Мечта властей Приштины - чтобы ООН как можно скорее покинула край и чтобы никто не мог наблюдать за теми беззакониями, которые там творятся и о которых мы сегодня говорим".

По мнению российского дипломата, очередным грубейшим нарушением резолюции 1244 стало участие подразделений Сил безопасности Косово в многонациональном военном учении "Albanian Effort 19". "Инициаторы этих военных игр откровенно проигнорировали положение упомянутой резолюции СБ 1244, в которой содержатся требования о демилитаризации любых вооруженных групп косовских албанцев, не говоря уже о подключении их к военных маневрам или даже преобразовании в регулярные вооруженные силы. Подобная активность вкупе с продвижением т.н. проекта "Великой Албании" несут серьезную угрозу региональной безопасности", - отметил он.

Постпред РФ при ООН сделал акцент и на том, что Косово по-прежнему остается комфортной зоной для рекрутирования разного рода террористов. "Угрозу миру и стабильности в регионе несет возвращение в Косово бывших боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. "РГ"), - считает дипломат. - Обученные убивать террористы, пропагандирующие соответствующие радикальные идеи, - это мина замедленного действия под безопасностью в регионе".

Василий Небензя выразил недоумение, что архитекторы проекта косовской независимости пытаются эти проблемы не замечать. "Ничего не сделано по линии есовского Брюсселя не только для возобновления полноценного диалога между Приштиной и Белградом и выполнения ключевой договоренности о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, но и в плане отмены незаконно введенных Приштиной 100-процентных торговых пошлин применительно к товарам из Сербии и БиГ, - констатировал он. - Так и не начал реальную работу Спецсуд по расследованию преступлений "Освободительной армии Косово", хотя назначен уже третий по счету прокурор. Квалифицируем это как стремление замотать расследование преступлений, вскрытых докладчиком Совета Европы Диком Марти. Все виновные в совершении тяжких злодеяний должны предстать перед судом и понести заслуженное наказание. Лозунги, которые мы часто слышим в СБ применительно к другим кризисным ситуациям, следует перевести в практические решения. Скажем прямо: такая беспомощность кураторов Приштины нас просто ошеломляет. И при этом никто из них не в состоянии доложить, что ими предпринимается для перезапуска политического процесса и урезонивания косовских властей".

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что российская позиция по Косово последовательна. "Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции СБ ООН 1244, - напомнил Василий Небензя. - Оно в первую очередь должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН, так как речь идет о вопросе обеспечения международного мира и безопасности. Форсирование так называемой окончательной нормализации между Белградом и Приштиной, увязывание ее с какими-либо искусственными сроками считаем деструктивными".

Все вышеперечисленное, как подчеркнул высокопоставленный дипломат, свидетельствует о том, что проблемы в крае не решаются, а только копятся. "В данном контексте считаем неоднократно звучавшие в этом зале призывы к сворачиванию МООНК или проведению "стратегического обзора" безосновательными, - сказал он. - Вновь обращаем внимание Секретариата ООН на необходимость тщательно отслеживать развитие ситуации, которая, как показывают вышеизложенные факты, требует взыскательного присмотра международного сообщества".