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01.11.2019,  
13:07
Текст:  Олег Корякин

"Новый Калашников": растущая популярность С-400 обеспокоила США

В США озабочены растущей популярностью С-400 на мировом оружейном рынке
Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости
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На брифинге в Вашингтоне помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Россия стремится распространить по миру ЗРК С-400, как в свое время автомат Калашникова.

Его слова приводит ТАСС: "Большой путь был пройден с тех пор, как АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру".

Он посетовал, что таким образом Россия мешает США поставлять передовые средства обороны своим партнерам.

Очевидно, что здесь Кларк Купер имеет в виду Турцию, которая вопреки угрозам и санкциям Америки закупила системы ПВО у России.

В процессе приобретения "Триумфов" находится Индия. Кроме того, переговоры о поставках С-400 ведут Катар и Саудовская Аравия.

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