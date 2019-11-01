"Новый Калашников": растущая популярность С-400 обеспокоила США

В США озабочены растущей популярностью С-400 на мировом оружейном рынке

На брифинге в Вашингтоне помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Россия стремится распространить по миру ЗРК С-400, как в свое время автомат Калашникова.

Его слова приводит ТАСС: "Большой путь был пройден с тех пор, как АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру".

Он посетовал, что таким образом Россия мешает США поставлять передовые средства обороны своим партнерам.

Очевидно, что здесь Кларк Купер имеет в виду Турцию, которая вопреки угрозам и санкциям Америки закупила системы ПВО у России.

В процессе приобретения "Триумфов" находится Индия. Кроме того, переговоры о поставках С-400 ведут Катар и Саудовская Аравия.