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01.11.2019 15:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Мосэнергосбыт" объявил об амнистии

Текст: Ирина Огилько

С 1 ноября по 31 декабря на территории Москвы и Московской области "Мосэнергосбыт" проводит акцию "Пени исчезают в полночь" для физических лиц.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, акция проходит для снижения просроченной дебиторской задолженности компании. В рамках акции обнулят все пени, начисленные физическим лицам за исключением признанных к оплате в судебном порядке и тех сумм пени, которые были оплачены до 1 ноября нынешнего года. Для того, чтобы получить "амнистию" должнику нужно оплатить задолженность и текущие начисления за электроэнергию в счетах за октябрь и ноябрь нынешнего года. Причем из суммы, указанной в платежке, нужно вычесть сумму пени, и получившуюся сумму оплатить. Если должник оплатит целиком весь счет, то сумма пеней перейдет в строку "переплата".

Фото: iStock
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Как рассказал директор по работе с дебиторской задолженностью "Мосэнергосбыта" Сергей Кюрегян, общая сумма задолженности физических лиц за просрочку платежей за электричество с января по октябрь составила порядка 250 млн. рублей.

В компании напомнили, что одна из действенных мер по погашению задолженности является отключение клиентов от электроэнергии. Так с начала года эта мера была применена к 126,6 тысячи человек. Помимо этой меры, порядка 10 тысячам москвичам и жителям Подмосковья запретили покидать Российскую Федерацию до полной оплаты задолженности, а 1,2 тысячи человек по решению суда не могут проводить сделки с недвижимостью и личным транспортом. Еще у 7,7 тысячи человек заблокировали банковские счета.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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