Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

Столичный зоопарк с 1 ноября перешел на зимнее время работы. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Теперь посетить зоопарк можно будет с 09:00 до 17:00. Сокращение времени работы на час связано с убыванием светового дня. Такой режим продлится до 28 февраля будущего года.

В этот период времени открыты будут как уличные вольеры с животными, которые не боятся холодов (белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, обыкновенные и полярные волки, лисы, песцы, снежный барс), так и павильоны, куда на время холодов переехали жираф Самсон, тапир Сью, зебра Греви, черные антилопы, сурикаты, капибары, тапир, карликовый бегемот и другие.

Дома животных, которые впадают в спячку, будут закрыты. Кстати, наступления зимы ждут большие панды Диндин и Жуи. Для них это будет первая зима в России. Как ожидается, панды охотно будут выходить на улицу тогда, когда выпадет обильный снег, а температура будет держаться на уровне от -5 до -7 градусов. При более низких температурных показателях Диндин и Жуи будут оставаться во внутренней части вольера, где установлена современная климатическая система, поддерживающая оптимальную влажность и температуру.