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01.11.2019 11:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иванове задержали телефонных аферистов-"банкиров"

Текст: Павел Арсеньев
В Иванове сотрудники уголовного розыска из Смоленской, Ивановской областей, а также Республики Удмуртия при поддержке сотрудников Росгвардии задержали девять человек, подозреваемых в совершении десятков краж чужого имущества дистанционным путем.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, силовики совместно провели спецоперацию. Всего задержано семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Все они оказались приезжими. Задержанные проживают в Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а в Иванове снимали квартиру. Правоохранители считают, что эти люди могут быть причастны к совершению целого ряда краж.

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Предположительно, их жертвами стали более 50 человек. Причем чужое имущество похищалось дистанционным путем. Для этого злоумышленники разработали схему. Они звонили потерпевшим на мобильные телефоны и представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

"В дальнейшем звонивший предлагал создать так называемый "безопасный счет", чтобы уберечь деньги клиента от несанкционированного доступа, - сообщили в МВД России. - Желая избежать финансовых потерь, граждане соглашались и предоставляли злоумышленникам исчерпывающую персональную информацию - PIN- и CVV-коды карт, их сроки действия".

Этого оказывалось достаточно, чтобы получить доступ к чужим банковским картам. Мошенники снимали со счетов потерпевших достаточно крупные суммы денег - от девяти до 20 тысяч рублей.

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"При обысках изъято около 20 мобильных телефонов, свыше 200 сим-карт, более десяти банковских карт, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Предварительное расследование продолжается".

В настоящий момент возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". Один из задержанных помещен под стражу, а остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также сообщается, что данная группа не находилась подолгу в одном городе. Злоумышленники пытались запутать следы и переезжали с места на место. При проверке заявлений потерпевших было установлено, что звонки поступали из разных городов.

В частности, расследование по фактам краж было начато сотрудниками УМВД России по Смоленской области, которые приняли участие в спецоперации.

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