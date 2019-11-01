В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 2 млн жителей

Два миллиона жителей Московской области, среди которых 720 тысяч детей, сделали прививку от гриппа с начала кампании по вакцинации.

"Менее двух месяцев назад в Подмосковье стартовала прививочная кампания против гриппа. Мы планируем привить в этом году порядка 3,6 млн человек, в том числе около 1 млн детей. Сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления. Важно, что процедура не займет более 15 минут", - рассказала замминистра здравоохранения Московской области Елена Значкова.

Она напомнила, что вакцинация - единственно надежный способ защититься от гриппа. Главная опасность для человека даже не сама болезнь, а осложнения, которые она за собой влечет, говорит врач. А прививка поможет организму сформировать иммунитет к вирусной инфекции.

Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться к врачу-терапевту, в случае с ребенком - к врачу-педиатру. Он проведет осмотр на предмет противопоказаний и направит на прививку.