В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем

Оперативники нашли обезглавленное тело мужчины внутри автомобиля, припаркованного в лесном массиве в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального СУ СК.

Машина стояла на улице Куйбышева в Железнодорожном районе.

- Обезглавленное тело находилось на водительском кресле и было пристегнуто ремнем безопасности, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, личность погибшего установлена. Следствие полагает, что в машине обнаружили мужчину 1966 года рождения.

Причины и обстоятельства его смерти предстоит выяснить специалистам. Назначены доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза.