В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем

Оперативники нашли обезглавленное тело мужчины внутри автомобиля, припаркованного в лесном массиве в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального СУ СК.
Машина стояла на улице Куйбышева в Железнодорожном районе.
- Обезглавленное тело находилось на водительском кресле и было пристегнуто ремнем безопасности, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, личность погибшего установлена. Следствие полагает, что в машине обнаружили мужчину 1966 года рождения.
Причины и обстоятельства его смерти предстоит выяснить специалистам. Назначены доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза.