Во Владимирской области загорелись торговые ряды

Пожар в городе Петушки Владимирской области охватил торговые ряды на площади около двух тысяч квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре блока магазинов на улице Вокзальной в Петушках поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:26 1 ноября. На место сразу выехали пожарные подразделения Петушинского гарнизона.

- Из двухэтажного здания площадью 60 на 30 квадратных метров эвакуированы 15 человек. Пожару присвоен второй номер сложности из трех, - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства пожара выясняют специалисты.