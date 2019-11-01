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01.11.2019 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владимирской области загорелись торговые ряды

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Пожар в городе Петушки Владимирской области охватил торговые ряды на площади около двух тысяч квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

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По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре блока магазинов на улице Вокзальной в Петушках поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:26 1 ноября. На место сразу выехали пожарные подразделения Петушинского гарнизона.

- Из двухэтажного здания площадью 60 на 30 квадратных метров эвакуированы 15 человек. Пожару присвоен второй номер сложности из трех, - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства пожара выясняют специалисты.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
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