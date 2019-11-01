Загрузку ракет "Ярс" в пусковые установки сняли на видео

Минобороны России обнародовало видео загрузки новейшей твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Р-24 "Ярс" в шахту на месте стационарного базирования. Действие, как сообщает военное ведомство, проходит в Калужской области.

На видео можно увидеть транспортировку ракеты "Ярс" на уникальном тягаче, который способен перевозить до 85 тонн груза. Машина обладает уникальной маневренностью, огромный тягач может разворачиваться практически на месте. При загрузке МБР платформа автомобиля приняла вертикальное положение, после чего 50-тонная ракета Р-24 зашла в шахту.

"Принятие на вооружение комплекса "Ярс", в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уникальная операция продолжалась несколько часов.