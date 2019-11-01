Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
01.11.2019,  
12:40
Текст:  Николай Грищенко

Загрузку ракет "Ярс" в пусковые установки сняли на видео

Минобороны России обнародовало видео загрузки новейшей твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Р-24 "Ярс" в шахту на месте стационарного базирования. Действие, как сообщает военное ведомство, проходит в Калужской области.

Фото: Минобороны РФ
Двойной удар: в Британии напуганы уникальными свойствами "Сармата"

На видео можно увидеть транспортировку ракеты "Ярс" на уникальном тягаче, который способен перевозить до 85 тонн груза. Машина обладает уникальной маневренностью, огромный тягач может разворачиваться практически на месте. При загрузке МБР платформа автомобиля приняла вертикальное положение, после чего 50-тонная ракета Р-24 зашла в шахту.

"Принятие на вооружение комплекса "Ярс", в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уникальная операция продолжалась несколько часов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: U.S. Air Force / wikimedia.org
УАЗ с "сапогом": внедорожник вооружили противотанковым гранатометом 31.10.2019
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади 31.10.2019
Сирийская армия перебросила бронетехнику в район границы с Турцией 30.10.2019
ракеты
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Армию США признали неготовой к войне с Россией и КНР 31.10.2019
Первый пуск "Булавы" с "Князя Владимира" сняли на видео 30.10.2019
Атомная подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы" 30.10.2019
РВСН
Назван срок начала испытаний новейшей ракеты "Сармат" 30.10.2019
СМИ назвали российский "секрет обеспечения мира" 24.10.2019