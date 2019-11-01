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01.11.2019 05:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии экипаж рейсового вертолета спас заплутавших в тайге

Текст: Владимир Таюрский

На севере Якутии экипаж вертолета "МИ-8" авиакомпании "Полярные авиалинии", выполняя пассажирский рейс, "попутно" спас четырех человек, оказавшихся в тайге в опасной ситуации.

Вертолет выполнял дотационный рейс по перевозке пассажиров из города Среднеколымск в село Березовка. Примерно в 80 километрах от Среднеколымска пилот-инструктор Семен Семенов заметил группу людей на окраине леса.

Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии

- Нам показалось странным, что рядом не было техники. Обычно в такую даль люди без снегоходов или вездеходов не выбираются, - цитирует пилота пресс-служба авиакомпании.

Вертолет продолжил рейс до Березовки. Высадив пассажиров, экипаж решил вернуться тем же маршрутом, где были замечены люди. К тому времени путники уже разожгли на снегу большой костер.

- Мы знаем, что это означает сигнал бедствия, - отмечает Семен Семенов.

Доложив о происходящем руководству, экипаж произвел посадку. На борт были приняты четверо мужчин и женщина. Они рассказали, что являются строителями, и по окончании сезона выехали из Березовки на двух снегоходах. Но обе машины сломались вдали от населенных пунктов, средств связи не было, и пришлось идти пешком, отогреваясь в попадавших на пути охотничьих избушках.

Все для них завершилось благополучно.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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