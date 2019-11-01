В квартире Южно-Сахалинска нашли мертвых супругов

Следователи Южно-Сахалинска выясняют обстоятельства смерти супружеской пары. Мужа и жену нашли бездыханными вчера вечером в их собственной квартире по улице Долинской.

На телах 24-летней женщины и 50-летнего мужчины не было признаков насильственной смерти.

"Во время осмотра места происшествия причину смерти супругов установить не представилось возможным. Для ее установления трупы направлены на исследование в морг", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Ведется проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.