В Приамурье арестовали подозреваемых в убийстве главы поселка

В Амурской области задержали подозреваемых в убийстве главы поселка Новобурейский. Это два жителя данного населенного пункта 29 и 33 лет.

Автомобиль 39-летнего главы поселка нашли сгоревшим в лесу 2 ноября 2017 года. На следующий день его тело с признаками криминальной смерти обнаружили под мостом, в 12 километрах от федеральной трассы Чита-Хабаровск. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

"В результате проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, на основании результатов проведенных экспертиз по подозрению в совершении указанного преступления 30 октября 2019 года задержаны двое мужчин", - сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

Бурейский районный суд заключил их под стражу.