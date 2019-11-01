Ульяновские депутаты проконтролировали расселение аварийных домов

Реализацию программ по переселению граждан из аварийного жилья обсудили депутаты Законодательного собрания Ульяновской области.

На сегодня в регионе действуют две соответствующие программы. Дома, признанные аварийными до января 2017 года, расселяются за счет средств федерального бюджета. Все остальные, нуждающиеся в расселении, включены в региональную программу, она финансируется за счет средств областного и муниципальных бюджетов.

- Федеральная программа выполняется на сто процентов и плановые показатели в этом году достигнуты. Что касается региональной программы, мы наблюдаем недостаточное софинансирование из бюджетов муниципальных образований. В преддверии рассмотрения бюджета 2020 года наша общая задача - увеличить финансирование региональной программы. Это один из приоритетов при утверждении бюджета на 2020 год, - говорит председатель комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Ульяновской области Дмитрий Грачев.

Как сообщили представители исполнительной власти в регионе, за десять месяцев 2019 года новоселье справили 204 жителей аварийных домов, освобождены 74 помещений площадью 2,5 тысячи квадратных метров. На эти цели из консолидированного бюджета было направлено 91,5 миллиона рублей. В следующем году планируется расселить 19 аварийных домов общей площадью 7200 квадратных метров и обеспечить жильем 507 человек.

Ульяновские депутаты отметили, что для сокращения аварийного жилищного фонда в регионе необходимо ежегодно, начиная с 2020 года, закладывать в областной бюджет по 250 миллионов рублей. Это позволит существенно сократить сроки расселения граждан.

Особое внимание депутаты уделили ситуации с аварийным многоквартирным жилым домом по улице Герасимова, 7. В сентябре этого года администрация города Ульяновска провела аукцион на приобретение квартир для жителей, однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок от компаний-застройщиков. В ноябре состоится повторный аукцион.

Как сообщил заместитель начальника управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска Александр Ермаков, средства на расселение этого дома в бюджете предусмотрены в полном объеме - 33 миллиона рублей. В феврале 2020 года вопрос будет решен окончательно, жители получат ключи от новых квартир.

В Законодательном Собрании отметили, что за нарушение сроков переселения граждан будет поднят вопрос о привлечении к персональной ответственности должностных лиц, курирующих отрасль.

Участники совещания также ознакомились с внесенным в Государственную Думу законопроектом, предусматривающим новые механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Поправки предлагаются в Жилищный кодекс и ряд других законодательных актов, в том числе 185-ФЗ. Проектом закона предусмотрено несколько вариантов решения проблем жителей аварийного фонда. Им может быть предоставлено новое жилье, исходя из принципа нуждаемости. Если у человека в собственности находится несколько жилых помещений в аварийном фонде, субсидия на переселение будет выделена только на одно. Кроме того, по закону, если у людей нет другого жилья, им после выплаты компенсации должны помочь купить новые метры через льготную ипотеку, субсидии, рассрочку и другие формы. Вводятся новые механизмы мены жилья и совершенствуются механизмы расселения по договору развития застроенных территорий. Еще одной мерой по снижению доли непригодного жилья, может стать усиление контроля за качеством, полнотой и своевременностью проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В начале ноября документ будет рассмотрен профильным комитетом Госдумы в рамках парламентских слушаний.