В Казани потребовали наказать фирму за мучительную смерть собак

Казанская прокуратура выявила серьезные нарушения в деятельности фирмы, занимавшейся отловом бездомных собак в столице Татарстана. Сотрудники организации вкалывали животным препарат, вызывающий медленную и мучительную смерть.

Как пояснили в прокуратуре регионы, Комитет ЖКХ Исполкома Казани заключил договор с ООО на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных. При этом, согласно закону, должны были использоваться гуманные средства.

Однако выяснилось, что сотрудники фирмы применяли препарат, который вызывает у животного медленную и мучительную смерть из-за постепенной парализации периферийной и дыхательной мускулатуры.

Так же в ходе проверки были выявлены факты безосновательного умерщвления животных.

Все материалы направлены начальнику Управления МВД РФ по Казани для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".

Кроме того прокуратура направила представление руководителю Исполнительного комитета Казани.