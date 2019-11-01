Следователи проверят видео с избиением четвероклассника в Новосибирске

В Новосибирске следователи начали проверку сообщений об избиении 10-летнего школьника одним из его одноклассников. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, происходящее снималось на камеру мобильного телефона.

Тревожный инцидент произошел неподалеку от одной из школ в Кировском районе Новосибирска. На кадрах, снятых присутствовавшими при экзекуции детьми, видно, как один из учеников бьет кулаком лежащего на земле сверстника.

Следователи намерены восстановить полную картину происходящего, выяснить причины, приведшие к драке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.