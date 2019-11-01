В наукограде Кольцово в 2020 году по нацпроекту откроют новую школу

Новая средняя общеобразовательная школа на более чем одну тысячу мест появится в наукограде Кольцово уже в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Он проконтролировал ход строительства и качество выполняемых работ на объекте, который возводится в рамках областной госпрограммы, утвержденной региональным правительством.

Министр отметил, что строительно-монтажные работы ведутся хорошими темпами.

- В школе будут созданы все необходимые условия, чтобы дети могли заниматься не только по основной образовательной программе, но и получать дополнительное образование. Особое внимание будет уделено техническому направлению, а также спорту, - рассказал Сергей Федорчук.

Так, новая школа станет одной из площадок центра поддержки одаренных детей "Альтаир". Общая площадь здания - 21 тысяча квадратных метров. В учебном блоке запланированы специализированные кабинеты для обязательного и дополнительного образования. В спортивном - разместятся два зала, бассейн. В цокольном этаже будет расположен учебный тир и лыжехранилище. Предусмотрена столовая на 400 мест, актовый зал на 500 мест, библиотека.

Министр Сергей Федорчук подчеркнул, что всего в 2020 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию семь новых школ. Все они будут построены по национальному проекту "Образование".

- Участие региона в национальных проектах позволяет создать в большинстве школ Новосибирской области условия, благодаря которым дети смогут реализовать свой творческий потенциал, - сказал министр.

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