В новосибирском райцентре построили одну из лучших пляжных зон в стране

В районном центре Тогучин завершается благоустройство пляжной зоны, расположенной у озера по улице Заводская. Здесь же будет построена набережная и обустроена прилегающая привокзальная площадь. Этот проект, как отметили в пресс-службе регионального правительства, стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в номинации, посвященной малым городам с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Андрей Михайлов в ходе рабочего совещания на объекте благоустройства отметил, что он является знаковым не только для Тогучинского района, но и для всей области. Этот проект - единственный в нашем регионе - признан одним из лучших в стране, уточнил министр.

Андрей Михайлов сообщил, что его реализация началась в 2018 году, а завершить планируется до конца текущего года. На эти цели направлено более 144 миллионов рублей, в том числе дотация из федерального бюджета составила 75 миллионов рублей, из бюджета области выделено около 70 миллионов рублей.

По словам специалистов, все работы, которые необходимо было завершить до конца строительного сезона, выполнены. Это асфальтирование, устройство коммуникаций, в том числе очистных сооружений, систем водоснабжения и водоотведения, а также освещение, земельные работы. Осталось уложить плитку, засыпать пляж, провести монтаж некапитальных конструкций - павильонов.

В текущем году в Новосибирской области под контролем правительства региона продолжаются масштабные работы по реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Всего планируется благоустроить 175 объектов, из них 117 дворов и 58 общественных пространств. Общий объем финансирования по нацпроекту в этом году составляет 1,1 миллиарда рублей. На следующий год ожидается сумма в объеме 822 миллиона рублей.

Справка

Национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется в России согласно Указу президента РФ от 7 мая 2018 года № 204. Паспорт проекта в 2018 году утвержден советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.