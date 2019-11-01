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01.11.2019 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР задержан похититель 164 млн рублей, скрывавшийся в Турции

Текст: Михаил Сухарев
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

На территории Кабардино-Балкарской Республики 25 октября полицейские Национального центрального бюро Интерпола МВД по республике арестовали мужчину, который восемь лет скрывался от следствия за границей.

Фото: МВД РФ
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, все это время он находился в Турции.

"По версии следствия, подозреваемый в 2011 году в составе группы лиц, по предварительному сговору, путем обмана, совершил хищение кредитных денежных средств одного из банков республики в размере 164 миллиона 316 тысяч рублей", - говорится на сайте МВД РФ по Кабардино-Балкарии.

Как выяснилось, мужчину разыскивали по подозрению в мошенничестве и уклонении от дачи показаний. На данный момент неизвестно, зачем он прилетел в Россию. Но полицейские сразу же задержали его. Сейчас с жителем КБР работают следователи.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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