Против вице-премьера Северной Осетии завели уголовное дело

В Северной Осетии против вице-премьера республики возбудили уголовное дело. Он подозревается в халатности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону. По данным источников "РГ" в правительстве республики, речь идет об Ахсарбеке Фадзаеве, который курирует сферу ЖКХ.

По версии следствия, Фадзаев имеет отношение к завышению стоимости жилья, которое закупалось для детей-сирот, на общую сумму в 6,3 миллиона рублей.

"По версии следствия, 20 июня 2018 года "Межведомственной комиссией при Правительстве РСО - Алания по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" под председательством подозреваемого были утверждены списки детей, которых необходимо обеспечить жильем в 2018 году, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Северной Осетии. - Также устанавливались максимально допустимые суммы, которые выделялись на приобретение этих жилых помещений площадью не менее 33 квадратных метров. Согласно протоколу, Комиссия приняла решение о снижении площади приобретаемого жилья до 28 квадратных метров. При этом начальная максимальная цена контракта в зависимости от района республики осталась на прежнем уровне".

По данным следствия, позже было установлено, что "члены Комиссии и приглашенные лица, указанные в протоколе, не участвовали в заседании и, соответственно не принимали никакого решения о снижении площади приобретаемого жилья".

В марте 2019 года по результатам проверки законности закупок Министерством ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания установлено "завышение цен на приобретаемые жилые помещения в трех районах республики для детей-сирот на сумму свыше 6,3 миллионов рублей".

По сообщению Следственного комитета, эти действия стали возможными из-за "ненадлежащего исполнения подозреваемым своих обязанностей Председателя Комиссии, в результате отсутствия контроля за принимаемыми решениями Комиссии".

Известно, что Ахсарбеку Фадзаеву 62 года, он родился в селе Чикола в Северной Осетии.