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01.11.2019 10:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Искатели клада от "Орла и решки" перекопали Куршскую косу

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В поисках денежных кладов, спрятанных в Калининградской области создателями телепрограммы "Орел и решка", зрители перекопали участки земли на заповедной Куршской косе.

Ведущие, путешествуя по самому западному региону, спрятали в разных местах пять бутылок, по сто долларов в каждой, обозначили приметы и геолокацию. Две такие закладки, как было объявлено, зарыты на территории Куршской косы и по одной - в Светлогорске, Янтарном и Калининграде.

Фото: iStock
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Сразу после того, как программа вышла в эфир 29 октября, на косу устремились люди с лопатами. Но на территории национального парка, которым является коса, подобная активность запрещена. Верхний плодородный слой почвы здесь очень уязвим, и разрушать его нельзя.

Смысла копать на косе больше нет. Как сообщил директор нацпарка Анатолий Калина, "клады" уже найдены.

- Дальнейшие поиски приведут только к неприятностям - сегодня ночью уже составлено два протокола за движение и стоянку транспортных средств, не связанных с функционированием национального парка, вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест! - написал Анатолий Калина на своей странице в Facebook. - Если кто-то очень хочет вскопать на косе землю, можем предложить прополоть лесной питомник!

Общество СМИ и соцсети Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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