Утром 1 ноября на улице Свердлова в Мурманске загорелся продуктовый склад, принадлежащий одной из федеральных торговых сетей.

Площадь пожара сначала составила 200, потом увеличилась до 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. На складе находились несколько рабочих, но все они успели самостоятельно покинуть здание.

- В 10.25 пожар был локализован, - отметили в ведомстве. - Погибших и пострадавших нет.

Пожарные организовали взаимодействие с Мурманским управлением гидрометеослужбы и региональным управлением Роспотребнадзора. Как показали наблюдения, дым от пожара двигается от жилого массива, замеры ПДК вредных веществ в воздухе не требуется.

В борьбе с огнем участвуют 45 человек и 14 единиц техники. Причины происшествия выясняются.