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01.11.2019 12:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманске загорелся продуктовый склад

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Утром 1 ноября на улице Свердлова в Мурманске загорелся продуктовый склад, принадлежащий одной из федеральных торговых сетей.

Площадь пожара сначала составила 200, потом увеличилась до 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. На складе находились несколько рабочих, но все они успели самостоятельно покинуть здание.

В автосервисе на юге Петербурга произошел пожар

- В 10.25 пожар был локализован, - отметили в ведомстве. - Погибших и пострадавших нет.

Пожарные организовали взаимодействие с Мурманским управлением гидрометеослужбы и региональным управлением Роспотребнадзора. Как показали наблюдения, дым от пожара двигается от жилого массива, замеры ПДК вредных веществ в воздухе не требуется.

В борьбе с огнем участвуют 45 человек и 14 единиц техники. Причины происшествия выясняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
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