В Петербурге автохама осудили за педофилию

В Петербурге Московский районный суд вынес приговор мужчине, который неоднократно привлекался к ответственности за автохамство. Он таранил чужие машины на своем Hummer, бил стекла в авто во время дорожных конфликтов. Но в обозримом будущем на дорогах Петербурга он больше не появится.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ближайшие 17 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в ряде преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних.

В частности, суд счел доказанной вину мужчины в насильственных действиях сексуального характера. В уголовном деле насчитывается девять эпизодов по этой статье.

Также следствием, а потом и судом установлены девять случаев, когда малолетний ребенок использовался для изготовления порнографических материалов.

Во время судебного заседания мужчина заявил, что признает свою вину и раскаивается в содеянном.